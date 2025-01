Der Bundestag sollte sich mit der Migrationspolitik befassen. Die Sitzung wurde aber unterbrochen. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Damit sollte Zeit für Verhandlungen geschaffen werden, um eine Mehrheit ohne Unterstützung der AfD zu erreichen. Die SPD signalisierte Unterstützung für dieses Vorgehen.

CDU-Chef Merz hatte nach Agenturberichten auf einer Abstimmung über den Gesetzentwurf der Unionsfraktion bestanden. Man habe mit SPD und Grünen gesprochen, die aber keine Änderungen wollten, sagt Merz demnach in einer Sonderfraktionssitzung nach Teilnehmerangaben. Die FDP wolle deshalb nun von der zuvor geforderten Rücküberweisung in den Innenausschuss absehen. Es müsse heute eine Entscheidung geben, habe Merz erklärt.

Die FDP hatte am Mittwoch neben der AfD für einen Antrag der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt. Seitdem steht Unions-Kanzlerkandidat Merz in der Kritik, weil er ausdrücklich in Kauf nimmt, Vorlagen im Migrationsbereich mit Stimmen der AfD zu beschließen.

