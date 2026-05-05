Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Jens Spahn (CDU), ist wiedergewählt worden. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Abgeordneten von CDU und CSU bestätigten den 45-Jährigen mit 86,5 Prozent im Amt. Vor einem Jahr hatte er 91,3 Prozent der Stimmen bekommen. Damals hatte er Vorgänger Merz abgelöst, der Bundeskanzler wurde. Nach Angaben von Teilnehmern nannte Spahn das Ergebnis einen Vertrauensbeweis. Die Fraktion müsse ein "Stabilitätsanker" bleiben.

Spahn soll die Fraktion nun bis zum Ende der laufenden Wahlperiode führen. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.