Verteidigung

Viele Verbände hätten Interesse an neuem Zivildienstn (Symbolbild). (imago stock&people / imago stock&people)

Ein Sprecher des Ministeriums sagte der "Bild"-Zeitung, man habe in den vergangenen Monaten 23 große Verbände und Organisationen befragt. Dabei sei es darum gegangen, welche Kapazitäten diese im Falle einer Rückkehr zur Wehrpflicht für Kriegsdienstverweigerer zur Verfügung stellen könnten. Das Ministerium will die Pläne für einen neuen Zivildienst nach der Sommerpause vorstellen.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 war auch der Zivildienst entfallen. An seine Stelle trat der Bundesfreiwilligendienst. Seit Anfang des Jahres gilt ein neuer Wehrdienst. Sollten sich nicht genügend Freiwillige finden, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.