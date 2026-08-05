Rentendebatte

Unionsfraktionschef Thorsten Frei, CDU (Michael Kappeler/dpa)

Wenn die Reform noch in diesem Jahr den Bundestag passieren solle, müsse Bas im Herbst einen Referentenentwurf vorlegen, sagte Frei der "Rheinischen Post". Dieser müsse dem Vorschlag der Rentenkommission entsprechen - einschließlich der Abschaffung der so genannten Rente mit 63. Das habe die Sozialministerin bei Vorlage des Kommissionsberichts selbst zugesagt, betonte Frei.

Gegen eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente haben sich neben den ostdeutschen Ministerpräsidenten auch das Saarland, Bremen und Niedersachsen positioniert. Bas hatte sich zuletzt offen für die Forderungen gezeigt.

Frei warnte vor Eingriffen in das Reformvorhaben. Wer einen der Bausteine herausbreche, müsse mit weiteren Änderungswünschen rechnen, was am Ende das ganze Gebäude zum Einsturz bringe.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.