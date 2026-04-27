Klausurtagung

Unionsfraktionschef Jens Spahn (rechts), EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (mitte)und CSU-Landesgruppenchef (links) bei einer Pressekonferenz in Berlin (picture alliance / NurPhoto / Christian Marquardt)

Spahn verlangte zudem, dass auch die Eckpunkte für den Haushalt 2027 verabschiedet werden müssten. Dies sei wichtig für die "Schrittabfolge" der anstehenden Reformvorhaben. Danach sollten die Steuer- und Arbeitsmarktreform sowie die Rentenreform folgen. Bundeskanzler Merz sagte, es gebe jetzt letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf. "Aber der ist praktisch fertig und verabschiedungsreif."

Kritik an Plänen für gesetzliche Krankenversicherung

An den Sparplänen gibt es auch in der Union viel Kritik. Politiker von CDU und CSU forderten etwa, dass der Bund einen größeren Beitrag zur Krankenversicherung für Bürgergeldbeziehende leistet - und dadurch die gesetzlichen Kassen entlastet. Auch die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Engelmeier, forderte von Gesundheitsministerin Warken Nachbesserungen an den Reformplänen. Der Bund müsse "selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die Milliardenbeiträge für Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren". Engelmeier kritisierte zudem die geplante Teil-Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern als "völlig falsch".

Positionspapier soll morgen verabschiedet werden

Über ihr Positionspapier will die Union morgen entscheiden. Im Entwurf der Fraktionsspitze heißt es, die Wettbewerbsfähigkeit und volle Innovationskraft der Wirtschaft müssten wieder hergestellt werden. Alles, was diesen Zielen schade, solle unterbleiben. Insbesondere die zu starke Steuer- und Abgabenlast, die im internationalen Vergleich zu hohen Energiepreise und eine nach wie vor ausufernde, oft europäisch veranlasste Bürokratie müssten angegangen werden.

Von der Leyen: EU muss mittelfristig Import ‌von Öl ⁠und Gas beenden

Zum Autakt des zweitägigen Treffens hielt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Rede. Sie sagte, die Europäische Union müsse mittelfristig den Import ‌von Öl ⁠und Gas beenden. Die große Abhängigkeit von importierter fossiler Energie mache sie verwundbar. Diese Gefahr müsse man verringern, indem man günstigere Energie in Europa ⁠selbst produziere. Die Kommissionspräsidentin forderte dabei abermals den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien ​als auch der Atomenergie über kleinere Reaktoren.

Es ist die erste derartige Klausur der Unionsfraktion seit sechs Jahren.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.