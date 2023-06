Die öffentlich-rechtlichen Sender stehen in der Kritik der Unionsfraktionen. (IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt)

In einer nach einem Treffen in Rostock veröffentlichten Resolution heißt es, angesichts begrenzter Ressourcen solle sich das Rundfunkangebot auf seinen Kernauftrag fokussieren. Dabei sei eine verlässliche Grundversorgung der Bevölkerung mit Information, Bildung, Beratung und Kultur nötig. Zudem forderten die Unionspolitiker einen "natürlichen Sprachgebrauch" im Rundfunk. Gendersprache sei zu vermeiden. Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab 2025 lehnen die Unionsfraktionschefs ab. Dies sei derzeit politisch nicht vermittelbar, heißt es in dem Dokument.

An der Konferenz nahmen auch die Intendanten von ARD und ZDF, Gniffke und Himmler, teil.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.