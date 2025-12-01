Vor Abstimmung

Er sei deshalb sehr zuversichtlich, dass es eine Mehrheit für die Rentenreform geben werde. Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe von CDU und CSU im Bundestag drohen seit Wochen mit einer Ablehnung. In diesem Fall hätte das Vorhaben keine Mehrheit. Auch Bundeskanzler Merz sprach zuletzt davon, dass er von einer breiten Mehrheit in der Unionsfraktion ausgehe.
In dieser Woche soll über die von den Koalitionsspitzen vereinbarte Rentenreform abgestimmt werden.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.