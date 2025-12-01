Vor Abstimmung
Unionsfraktionsvize Middelberg geht von Zustimmung zur Rentenreform aus

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Middelberg, geht von einer Zustimmung zur Rentenreform im Bundestag aus. Er sehe zwar berechtigte Bedenken, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Doch es gehe auch um die Regierung insgesamt und die Umsetzung ihres Programms.

    Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, spricht im Plenarsaal im Bundestag und gestikuliert.
    Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)
    Er sei deshalb sehr zuversichtlich, dass es eine Mehrheit für die Rentenreform geben werde. Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe von CDU und CSU im Bundestag drohen seit Wochen mit einer Ablehnung. In diesem Fall hätte das Vorhaben keine Mehrheit. Auch Bundeskanzler Merz sprach zuletzt davon, dass er von einer breiten Mehrheit in der Unionsfraktion ausgehe.
    In dieser Woche soll über die von den Koalitionsspitzen vereinbarte Rentenreform abgestimmt werden.

    Weiterführende Informationen:

    Bundestag: Wochenausblick vor geplanter Rentenpaket-Abstimmung (Audio)
    Streit um Rentenpaket: Unions-Rebellen geben Widerstand offenbar auf (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.