Bundeskanzler Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Dazu kommt Bundeskanzler Merz mit allen Unionsministern, dem Fraktionsvorsitzenden Spahn, CDU-Generalsekretär Linnemann und Spitzenleuten der CSU im Kanzleramt zusammen. Bei dem Treffen soll es um inhaltliche Themen der Koalition und die Kommunikation gehen.

Union und SPD streiten vor allem über den Kurs in der Steuer- und Sozialpolitik. Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin sagte Merz gestern, im Herbst werde sich die Bundesregierung sehr viel stärker auf wirtschafts- und sozialpolitische Themen konzentrieren müssen. Finanzminister Klingbeil von der SPD hatte eine Diskussion über Steuererhöhungen angestoßen, die aber von CDU und CSU strikt abgelehnt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.