Energieversorgung

Uniper-Vorstandschef Lewis sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Füllstände stiegen zwar seit dem März, allerdings viel zu langsam. Sollten die Speicher nicht rasch gefüllt werden, bekomme Deutschland im nächsten Winter ein Problem. Uniper betreibt selbst Gasspeicher.
Nach Zahlen des Verbands "Gas Infrastructure Europe" sind die deutschen Speicher derzeit zu 30,6 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr lag der Wert bei 38,6 Prozent. Die Preise sind im Zuge des Irankriegs deutlich gestiegen, wodurch eine Lagerung weniger attraktiv ist.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.