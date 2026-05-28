Energieversorgung
Uniper-Chef: Müssen Gasspeicher schneller füllen

Der Energiekonzern Uniper hat mit Blick auf den Winter ‌mehr ⁠Tempo beim Befüllen ⁠der deutschen Gasspeicher gefordert.

    Blick auf einen Teil der Gasspeicher im niedersächsischen Rehden mit vielen metallenen Röhren
    Gasspeicher im niedersächsischen Rehden (picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam)
    Uniper-Vorstandschef Lewis sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Füllstände stiegen zwar seit dem März, allerdings viel zu langsam. Sollten die Speicher nicht rasch gefüllt werden, bekomme Deutschland im nächsten ⁠Winter ein Problem. Uniper betreibt selbst Gasspeicher.
    Nach Zahlen des Verbands "Gas Infrastructure Europe" sind die deutschen Speicher derzeit zu 30,6 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr lag ​der Wert bei 38,6 Prozent. Die Preise ‌sind im Zuge des Irankriegs deutlich gestiegen, wodurch eine Lagerung weniger attraktiv ist.
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.