Energieversorgung

Gasspeicher im niedersächsischen Rehden (picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam)

Uniper-Vorstandschef Lewis sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Füllstände stiegen zwar seit dem März, allerdings viel zu langsam. Sollten die Speicher nicht rasch gefüllt werden, bekomme Deutschland im nächsten ⁠Winter ein Problem. Uniper betreibt selbst Gasspeicher.

Nach Zahlen des Verbands "Gas Infrastructure Europe" sind die deutschen Speicher derzeit zu 30,6 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr lag ​der Wert bei 38,6 Prozent. Die Preise ‌sind im Zuge des Irankriegs deutlich gestiegen, wodurch eine Lagerung weniger attraktiv ist.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.