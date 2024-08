Die Uniper-Zentrale in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Etwa zwei Jahre lang soll dort in einem ehemaligen Salzstock geprüft werden, wie etwa Materialien und Technik mit dem Gas zurechtkommen. Erprobt wird auch die Einlagerung von Wasserstoff unter realen Bedingungen.

Ziel ist die Entwicklung eines Speichers für klimaneutral erzeugten Wasserstoff im kommerziellen Maßstab, wie das Unternehmen mitteilte. Im bayerischen Bierwang testet Uniper bereits seit einigen Monaten, wie Wasserstoff in porösem Gestein gelagert werden kann.

CO2-neutral erzeugter Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle in einem klimaneutralen Wirtschaftssystem spielen. So soll er beispielsweise in neuen Kraftwerken zum Einsatz kommen, wenn nicht genug Strom aus Wind- oder Sonnenenergie zur Verfügung steht.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.