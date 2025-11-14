Ticketsteuer-Senkung

Lufthansa kündigt einen Abbau von 4.000 Stellen an (picture alliance / Jochen Eckel )

Dem Bundeshaushalt würden wichtige Mittel zur Verkehrswende entzogen. Auf den gängigen Europaflügen sei eine Steuerentlastung von maximal 7 Euro 73 zu erwarten. Dies sei für Reisewillige nicht entscheidend. Es werde daher gar nicht darauf ankommen, ob die Airlines die Absenkung an die Kunden weitergeben.

Fluggesellschaften zurückhaltend bei Ticketpreisen

Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Loidl, dagegen rechnet nun auch mit Entlastungen bei den Gebühren für Flugsicherung und Luftsicherheit. Die Fluggesellschaften hielten sich mit Aussagen zu Ticketpreisen zurück. So prüft etwa Condor nun nach eigenen Angaben die Auswirkungen auf die Kostenstruktur der Flugtickets.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.