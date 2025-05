Hilfslieferungen für den Gazastreifen (Maya Alleruzzo/AP/dpa)

Das teilte ein Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Hilfe in Genf mit. Gestern waren nach einer fast dreimonatigen Blockade erstmals Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet gelangt.

Bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden in der vergangenen Nacht erneut zahlreiche Menschen getötet. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete mindestens 60 Todesopfer. Den Angaben zufolge zielten die Angriffe in der vergangenen Nacht auf zwei Wohnhäuser und eine Schule, in der sich Vertriebene aufhielten.

Frankreichs Außenminister Barrot forderte die israelische Regierung auf, sofort weitere Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung zu ermöglichen. Die Lage sei unerträglich, sagte Barrot dem Radiosender France Inter. Die blinde Gewalt und die Blockade der humanitären Hilfe machten Gaza zu einem Friedhof. Barrot warf der Israel vor, gegen das Völkerrecht zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.