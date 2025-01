In Libyen sind Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen der UNO zufolge an der Tagesordnung. (dpa / picture alliance / Matthias Tödt)

In sozialen Medien kursierten Videos, die brutale Folter und Misshandlungen von Häftlingen in einem Gefängnis in Gernada zeigten, teilte UNSMIL mit. Das Material stimme mit dokumentierten Mustern von Menschenrechtsverletzungen in Haftanstalten in ganz Libyen überein. Die Taten stellten schwere Verstöße gegen internationales Menschenrecht da, so die UNO-Mission. Sie forderte eine sofortige Untersuchung der Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.