Menschenrechtskommissar Türk sagte, der Schutz sämtlicher Bewohner müsse oberste Priorität haben. Er appellierte an die Führung in Damaskus, die Tötungen in Suwaida aufzuklären und für Gerechtigkeit zu sorgen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk teilte mit, es sei sehr schwierig, in der Region Hilfe zu leisten.

In Suwaida war es in den vergangenen Tagen zu Kämpfen zwischen drusischen Milizen und sunnitischen Beduinen gekommen. Zuletzt gab es Berichte über neuerliche Angriffe von Beduinen sowie über einen weiteren israelischen Luftangriff. Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen. Die Situation ist unübersichtich. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Augenzeugen und syrische Sicherheitskreise berichtet, haben in der Stadt inzwischen wieder Einheiten der Übergangsregierung Stellungen bezogen. Sie hatten sich zuvor nach Vermittlung der USA zurückgezogen.

