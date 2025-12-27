Südostasien

Thailand und Kambodscha haben ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. (dpa-news/Uncredited/Agence Kampuchea Pres)

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands meldeten beide Konfliktparteien keine Kampfhandlungen mehr. Das Abkommen war heute von den Verteidigungsministern beider Länder unterzeichnet worden. Beide Seiten vereinbarten, die derzeitigen Truppenstärken zwar beizubehalten, aber keine weiteren Einheiten im Grenzgebiet zu stationieren. Den dort lebenden Zivilisten soll eine rasche Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden, hieß es.

Der seit vielen Jahren schwelende Grenzkonflikt zwischen den Nachbarländern war im Dezember neu aufgeflammt. Nach offiziellen Angaben wurden seitdem mindestens 47 Menschen getötet.

