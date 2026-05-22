Russlands Ukrainekrieg

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (picture alliance /ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

Solche Angriffe seien völkerrechtswidrig und müssten sofort aufhören, sagte ein Sprecher von Guterres. Auf Antrag Russlands kam der UNO-Sicherheitsrat in New York zu dem Thema zusammen. Der russische Präsident Putin bezeichnete den Angriff als Terrorakt. Er sprach von mindestens sechs Toten und 39 Verletzten. Nach Darstellung Moskaus wurde das Gebäude in dem russisch besetzten Gebiet von einer ukrainischen Drohne getroffen. Laut der ukrainischen Armee befand sich in dem Bereich ein Kommandoposten einer russischen Spezialeinheit.

In der vergangenen Nacht griff Russland die Ukraine erneut mit Drohnen an. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden mehr als 100 Drohnen abgeschossen oder elektronisch gestört. Präsident Selenskyj teilte mit, die Ukraine habe ihrerseits erneut die etwa 700 Kilometer von der Grenze entfernte russische Ölraffinerie Jaroslawl angegriffen. Es sei der vierte Angriff im Monat Mai auf die Raffinerie.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.