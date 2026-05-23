Russlands Ukrainekrieg

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (picture alliance /ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

Solche Attacken seien völkerrechtswidrig und müssten sofort aufhören, sagte ein Sprecher von Guterres. Nach Darstellung Moskaus wurde das Gebäude in dem russisch besetzten Gebiet von einer ukrainischen Drohne getroffen. Es habe mindestens sechs Tote und 39 Verletzte gegeben, weitere Personen würden vermisst. Die Ukraine wies die russischen Vorwürfe als gezielte Manipulation zurück. Der Generalstab in Kiew erklärte, vielmehr habe man in der von Moskau kontrollierten Region den Kommandoposten einer russischen Drohnen-Einheit getroffen. Die Ukraine halte sich an das humanitäre Völkerrecht.

Derweil kam auf Antrag Russlands der UNO-Sicherheitsrat in New York zu dem Thema zusammen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.