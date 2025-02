Das Menschenrechtsbüro der Uno hat einen Bericht veröffentlicht. (dpa / picture alliance / Beata Zawrzel)

Die Menschenrechts-Beobachtungsstelle der Vereinten Nationen in der Ukraine meldete 79 Hinrichtungen in 24 von einander unabhängigen Fällen seit August. Die Erkenntnisse beruhten auf Videos und Fotos aus russischen und ukrainischen Quellen sowie Interviews mit Zeugen, hieß es. Etliche ukrainische Soldaten, die sich ergeben hatten oder in die Hand russischer Truppen geraten seien, seien an Ort und Stelle erschossen worden. Dokumentiert worden sei auch die Tötung eines verwundeten russischen Soldaten durch ukrainische Streitkräfte.

US-Präsident Trump sagte vor Journalisten in Washington, er strebe ein Abkommen mit der Regierung in Kiew über die Lieferung von Seltenen Erden an die USA an, im Austausch für amerikanische Unterstützungsleistungen gegen die russischen Invasoren.

