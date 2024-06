Deutsche Entwicklungshilfe

Martin Frick ist promovierter Jurist und seit 1996 als Diplomat tätig. Er arbeitet aktuell als Direktor des UN-Welternährungs-Programms für Deutschland, Österreich und Liechtenstein. (Minamata-Kiara Worth)

Lasse man Hilfe in Hungerbrennpunkten abreißen, öffne das eine Flanke für destabilisierende Kräfte, sagte Frick dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Dies könne etwa die Flüchtlingszahlen in die Höhe treiben. Müssten Menschen um ihr tägliches Brot kämpfen, müssten beispielsweise Familien Nutztiere und Hausstand verkaufen. Auch sehe man in den betroffenen Regionen mehr Kinder, die aus der Schule genommen würden, um etwa zu jung heiraten oder betteln zu müssen. In letzter Konsequenz würden die Menschen in die Migration getrieben.

Frick fügte hinzu, Hunger zerstöre den sozialen Kitt in Gesellschaften, stärke Extremisten und schüre Konflikte. Das sei das Letzte, was man gerade brauche. Jede Krise, die man heute vernachlässige, komme morgen als teure Katastrophe zurück.

