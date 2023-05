Immer wieder führt in den USA Polizeigewalt gegen Schwarze zu Protesten. (AFP / Kena Betancur)

Die Experten hielten sich zwölf Tage lang in den USA auf, um mit Opfern, Vertretern der Zivilgesellschaft, des Justizsystems, der Polizeigewerkschaften und der Behörden zu sprechen. Die rassistische Ungleichheit reiche zurück in die Entstehungszeit der Vereinigten Staaten, betonte das UNO-Team bei einer Pressekonferenz in Washington. Das Erbe der Sklaverei müsse daher von den Behörden "auf allen Ebenen" angegangen werden. Bis heute sei die Rassendiskriminierung in den USA etwa bei Begegnungen mit den Strafverfolgungsbehörden allgegenwärtig - vom ersten Kontakt über Festnahme, Inhaftierung, Verurteilung bis zur Entrechtung. Die Erschöpfung darüber, schwarz zu sein, sei im Alltag spürbar.

Die UNO hatte das Expertenteam ein Jahr nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz gegründet. Es wird noch einen ausführlichen Bericht zu seinen Untersuchungen vorlegen.

