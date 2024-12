Eine Rauchsäule steigt in den Himmel - nach einem israelischen Bombenangriff auf eine syrische Militärbasis in der Nähe von Damaskus. (imago / Xinhua / Ammar Safarjalani)

Es gebe keine völkerrechtliche Grundlage, um ein Land präventiv zu entwaffnen, sagte der UNO-Sonderberichterstatter für die Förderung der Menschenrechte, Saul, in Genf. Auch der Sonderberichterstatter für die Förderung einer gerechten internationalen Ordnung, Katrougalos, kritisierte, es handle sich um Angriffe ohne Provokation gegen einen souveränen Staat.

Das israelische Militär hat in den vergangenen Tagen hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen, darunter etwa Waffenlager, Rüstungsfabriken und Luftabwehranlagen. Mit den Angriffen soll nach israelischen Angaben verhindert werden, dass Rüstungsgüter in die Hand von Extremisten fallen.

