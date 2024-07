Welternährungsorganisation FAO

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, warnte, die Zunahme der Fälle und das Auftreten einer neuen Variante des Erregers seien alarmierend . So seien etwa in Kambodscha nach einer längeren Periode mit begrenzten Infektionen seit Ende 2023 bereits 13 Fälle bei Menschen gemeldet worden. Weitere Fälle gebe es in China und Vietnam. Der zuständige FAO-Regionalmanager sprach von einer Pandemie-Gefahr.