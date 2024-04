Palästinenserhilfswerk UNRWA

Das Palästinenserhilfswerks der UNO, UNRWA, steht in der Kritik. Eine Expertengruppe stellt jetzt einen Untersuchungsbericht vor. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Das von der ehemaligen französischen Außenministerin Colonna geleitete Gremium war Anfang Februar eingesetzt worden. Israel hatte rund einem Dutzend Mitarbeitern der Hilfsorganisation vorgeworfen, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Einige westliche Länder stellten vorübergehend die Zahlungen an das Hilfswerk ein, darunter die beiden größten Geldgeber USA und Deutschland. UNO-Generalsekretär Guterres versprach eine umfassende Aufklärung. Mehrere Mitarbeiter des Hilfswerks wurden entlassen.

UNRWA-Chef Lazzarini hatte Israel zuletzt im UNO-Sicherheitsrat vorgeworfen, gezielt gegen die Arbeit seiner Organisation im Gazastreifen vorzugehen. Es sei - so wörtlich - "eine heimtückische Kampagne" im Gange, die darauf abziele, den Einsatz des UNRWA zu beenden - mit schwerwiegenden Folgen für den internationalen Frieden und die Sicherheit, sagte Lazzarini in New York.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.