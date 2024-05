Die Sonderberaterin zur Prävention von Völkermorden, Nderitu, sagte der BBC , sie bitte die Weltgemeinschaft dringend um mehr Aufmerksamkeit für den Bürgerkrieg. Die Umstände deuteten darauf hin, dass ein Genozid bevorstehe oder bereits stattfinde. Nderitu verwies unter anderem auf die Kämpfe in der Stadt Al-Faschir in Nord-Darfur. Dort würden Zivilisten aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu Zielscheiben. Nderitu verglich die Lage mit der in Ruanda und dem dortigen Völkermord im Jahr 1994.