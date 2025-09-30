Frauenrechte in Afghanistan sind massiv eingeschränkt. (AFP / WAKIL KOHSAR)

Besonders betroffen seien Frauen und Mädchen, die vom öffentlichen Leben ausgeschlossen seien, erklärte das Büro. Die Auswirkungen auf die Menschenrechte im ganzen Land seien verheerend. Die Nichtregierungsorganisation Netblocks, die Internetsperren auf der ganzen Welt beobachtet, erklärte, der Ausfall in Afghanistan weise "die Merkmale einer absichtlichen Unterbrechung auf". Ziel der Blockade könne es sein, Schülerinnen und Studentinnen den Zugang zu Online-Unterricht zu verwehren.

Aus der Provinz Balch berichteten Taliban-Vertreter, die Sperre sei auf Anordnung des Anführers Achundsada verhängt worden, um, so wörtlich, Unmoral zu verhindern.

