Blick in ein beschädigtes Zimmer am Ort eines Luftangriffs auf eine Drogenrehabilitationsklinik in der afghanischen Hauptstadt (Siddiqullah Alizai / AP / dpa / Siddiqullah Alizai)

Das Hochkommissariat für Menschenrechte forderte eine unabhängige Untersuchung. Das humanitäre Völkerrecht schütze besonders Zivilisten, ebenso medizinische Einrichtungen. In der afghanischen Hauptstadt waren nach Angaben der herrschenden Taliban-Islamisten bei dem Militärschlag mindestens 400 Menschen getötet und 250 weitere verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Pakistan wies inzwischen Vorwürfe der Taliban zurück, für die Attacke verantwortlich gewesen zu sein. Vielmehr habe es präzise Luftschläge gegeben, die sich ausschließlich gegen Einrichtungen von Taliban und Terroristen gerichtet hätten. Die Kämpfe zwischen den beiden Ländern hatten Ende Februar begonnen.

Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban vor, in Afghanistan Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.