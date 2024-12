Israelische Soldaten nahe der Pufferzone auf den Golanhöhen. (Matias Delacroix / AP / dpa)

Die israelische Luftwaffe hat zuvor erneut zahlreiche militärische Ziele in Syrien angegriffen. Dabei wurden nach Agenturberichten Hubschrauber und Kampfflugzeuge sowie Einrichtungen der ehemaligen Republikanischen Garde im Raum Damaskus zerstört.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete zudem, es seien auch Waffendepots und ein Forschungszentrum angegriffen worden, das unter Verdacht stehe, Verbindungen zur Produktion von Chemiewaffen zu haben.

Israel dementiert Vorrücken nach Damaskus

Das israelische Militär wies Berichte zurück, nach denen Einheiten der Armee auch bis auf 25 Kilometer an die syrische Hauptstadt Damaskus herangerückt sind. Ein Armeesprecher betonte, das Militär befinde sich weiterhin in der Pufferzone auf den Golanhöhen. Dorthin waren israelische Einheiten nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad vorgerückt. Arabische Medien und syrische Sicherheitskreise hatten gemeldet, dass israelische Panzer die Pufferzone zwischen beiden Ländern verlassen hätten und tiefer in syrisches Gebiet vorgedrungen seien. Die Türkei warf Israel eine - so wörtlich - "Besatzermentalität" vor.

