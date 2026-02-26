Neues Taliban-Dekret
UNO-Frauenorganisation besorgt über neue Strafen für Frauen und Mädchen

Die UNO-Frauenorganisation zeigt sich besorgt über weitere Einschränkungen der Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan.

    Frauen auf einem Markt im Land Afghanistan. Sie müssen Körper und Gesicht mit Stoff verhüllen.
    Frauen mit Burka auf einem Markt in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, müssen sich die Frauen verhüllen. (IMAGO / Le Pictorium /Antonin Burat )
    Die Afghanistan-Beauftragte Ferguson sagte, ein neues Dekret der Taliban ermögliche willkürliches Vorgehen. Als Beispiel nannte sie Fälle von Misshandlungen, für die Frauen selbst Beweise vorlegen müssten. Es bestehe dabei Anwesenheitspflicht eines männlichen Begleiters, der gegebenenfalls auch der Täter sein könne. Frauen und deren Angehörige könnten außerdem künftig zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, wenn sie zu häufig ohne Einverständnis ihrer Ehemänner Familienmitglieder besuchten.
    Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, bezeichnete in Genf Afghanistan als einen "Friedhof für Menschenrechte". Frauen und Mädchen seien extremer geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt.
