Seit 2013 war die Bundeswehr in Mali. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

De facto läuft der Abzug der Soldaten noch bis Ende des Monats. Im Januar beginnt dann die sogenannte Liquidationsphase, in der unter anderem die verbliebene Ausrüstung an die malischen Behörden übergeben wird. Die Militärregierung in Bamako hatte den Abzug der Blauhelme gefordert und stattdessen die Zusammenarbeit mit Russland verstärkt.

Die Minusma-Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, dauerte zehn Jahre. Ziel war es, den islamistischen Terror in Mali zurückzudrängen. Insgesamt waren mehr als 15.000 Soldaten stationiert. 180 von ihnen kamen bei den Einsätzen ums Leben, so viele wie bei keiner anderen UNO-Mission.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.