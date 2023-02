Bundesaußenministerin Baerbock reist nach Genf, um an der Auftaktssitzung des UN-Menschenrechtsrates teilzunehmen (Archivbild). (Martial Trezzini / KEYSTONE / dpa / Martial Trezzini)

Die Wirtschaft im ärmsten Land der arabischen Halbinsel ist nach acht Jahren Krieg fast vollständig zusammengebrochen. UNO-Schätzungen zufolge benötigen fast 22 Millionen Menschen und damit zwei Drittel der Bevölkerung humanitäre Hilfe. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, umgerechnet rund 370 Millionen Euro seien allein nötig, um den völligen Zusammenbruch des Gesundheitssektors zu verhindern.

An der Geberkonferenz will auch Bundesaußenministerin Baerbock teilnehmen. Zudem will die Grünen-Politikerin heute in Genf vor dem UNO-Menschenrechtsrat und der Abrüstungskonferenz sprechen.

