Die Anerkennung eines Staates Palästina durch westliche Staaten wie Frankreich vor Beginn der 80. Generaldebatte in New York hatte für Verstimmung aufseiten Israels gesorgt. Netanjahu sieht in dem Schritt eine Belohnung der islamistischen Hamas. Andere Staaten erhoffen sich davon einen Impuls für neue Anstrengungen, eine Zweistaatenlösung zu erreichen. Palästinenserpräsident Abbas hatte gestern in seiner Rede betont, dass ein palästinensischer Staat friedlich neben Israel existieren solle.

Neben Netanjahu stehen heute auch Vertreter Chinas und Großbritanniens auf der Rednerliste. Die Generaldebatte läuft - mit einer Pause am Sonntag - bis einschließlich Montag. Auf dem Programm standen Reden der insgesamt mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sowie anderen Landesvertretern. Deutschland wird von Außenminister Wadephul vertreten, der morgen sprechen soll.

