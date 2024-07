Nahost-Konflikt

UNO-Generalsekretär Guterres begrüßt die von China vermittelte Einigung der Palästinensergruppen. (Archivbild) (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

Alle Schritte in diese Richtung sollten unterstützt werden, sagte ein Sprecher in New York. Bei einem Treffen in Peking hatten sich 14 rivalisierende palästinensische Gruppierungen, neben der Hamas auch die im Westjordanland regierende Fatah, auf eine mögliche Übergangsregierung für die Zeit nach einem Ende des Gaza-Kriegs geeinigt. Laut der so genannten "Pekinger Erklärung" soll diese Übergangsregierung Befugnisse in allen palästinensischen Gebieten haben. Aufgeführt wurden in dem Papier der Gazastreifen, das Westjordanland und das von Israel besetzte Ost-Jerusalem.

Die israelische Regierung kritisierte die Übereinkunft. Außenminister Katz schrieb im Onlinedienst X, damit umarme Palästinenserpräsident Abbas die Mörder der Hamas und offenbare sein wahres Gesicht.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.