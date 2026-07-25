Vereinte Nationen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (li.) und der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani in Damaskus. (AFP / -)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, wurde UNO-Chef Guterres in Damaskus von Außenminister al-Schaibani empfangen. Während seines Aufenthalts ist auch ein Treffen mit Übergangspräsident al-Scharaa geplant, der seit dem Sturz von Diktator Assad vor knapp zwei Jahren das Land führt. Außerdem will Guterres mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen und die Friedenstruppen der Vereinten Nationen besuchen, die seit 1974 auf den Golanhöhen stationiert sind.

Zuletzt hatte UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon im Jahr 2009 Syrien besucht. In dem Land herrschte von 2011 bis 2024 ein Bürgerkrieg. Nach UNO-Angaben sind weiter mehr als 15 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.