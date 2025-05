Vereinte Nationen

Bundeskanzler Merz und UNO-Generalsekretär Guterres (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Deutschlands Führungsstärke und Stimme seien in einer Welt wachsender Spaltungen und zunehmenden Misstrauens unverzichtbar, sagte Guterres nach einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin. Die Vereinten Nationen zählten darauf, dass Deutschland für Solidarität und Lösungen in Konflikten weltweit eintrete. Merz forderte Israel erneut auf, die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen und beim militärischen Vorgehen mit Augenmaß vorzugehen. Zugleich machte der Kanzler deutlich, dass seine Regierung weitere Zahlungen an das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA an Reformen knüpfe. Hintergrund sind Vorwürfe Israels, wonach das Hilfswerk von der militant-islamistischen Hamas unterwandert sei. Das UNRWA weist dies zurück.

