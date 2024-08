Nahost-Krieg

Israelische Panzerfahrzeuge gestern in Dschenin. (Majdi Mohammed / AP / Majdi Mohammed)

Guterres sagte in New York, Israel müsse seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nachkommen und Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergreifen. Er fordere die Sicherheitskräfte auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und tödliche Gewalt nur dann anzuwenden, wenn dies zum Schutz von Menschenleben absolut unvermeidlich sei.

Die israelischen Streitkräfte waren gestern in dem Palästinensergebiet in großer Truppenstärke in das als Extremistenhochburg bekannte Dschenin sowie in Tulkarem und das Flüchtlingslager Al-Faraa eingerückt. Nach offiziellen palästinensischen Angaben wurden mindestens zehn Menschen getötet.

Gestern hatte der UNO-Sicherheitsrat bereits ein Ende der Kämpfe zwischen der terroristischen Hisbollah und der israelischen Armee im Libanon gefordert. Die UNO-Friedensmission in dem Land wurde um ein Jahr verlängert.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.