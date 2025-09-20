Israelische Bodenoffensive

UNO-Generalsekretär Guterres. (Rafiq Maqbool/AP/dpa)

Guterres sagte der Nachrichtenagentur AFP, dies sei die schlimmste Form von Tod und Zerstörung, die er in seiner Zeit als Generalsekretär gesehen habe. Das Leiden der palästinensischen Bevölkerung könne nicht beschrieben werden. Die Menschen litten unter einer Hungersnot und einem völligen Mangel an wirksamer Gesundheitsversorgung.

Israel hatte zu Beginn der Woche seine angekündigte Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen. Nach Armeeschätzungen sind von dort bislang rund 480.000 Menschen geflohen. Israels Bodenoffensive steht international in der Kritik.

Frankreich sowie neun weitere Länder wollen am Montag bei der UNO-Generalversammlung in New York einen palästinensischen Staat anerkennen. Portugal will dies bereits morgen tun.

