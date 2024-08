Gipfel im Westpazifik

Auch die Küste des Inselstaats Tonga im Südpazifik wird durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. (IMAGO / YAY Images / IMAGO / danemo)

Auf dem Treffen des Pazifischen Inselforums in Tonga betonte UNO-Generalsekretär Guterres, das Wasser steige schneller als vorhergesagt. Eine globale Katastrophe gefährde dieses Paradies im Pazifik. Deshalb forderte Guterres weniger fossile Brennstoffe und mehr Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Nach Berechnungen der Weltorganisation für Meteorologie stieg der Meeresspiegel in Teilen der Region seit 1993 um 10 bis 15 Zentimeter und damit fast doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Die Oberflächentemperatur des Meeres im westlichen Pazifik stieg demnach zwischen 1981 und 2023 dreimal so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Die Region umfasst Teile Südostasiens, Australien und Neuseeland sowie Inselstaaten im Pazifik, etwa die Fidschi-Inseln und Tonga. An dem mehrtätigen Treffen nehmen zahlreiche Vertreter der besonders betroffenen Inselstaaten teil.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.