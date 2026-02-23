UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Zum Auftakt äußerte sich UNO-Generalsekretär Guterres besorgt. Die Menschenrechte seien weltweit unter Druck. Das Völkerrecht werde vielfach missachtet. Es herrsche das Recht des Stärkeren. Derzeit gebe es einen Kampf um Macht, Kontrolle und Ressourcen in aller Welt, wie man ihn seit 80 Jahren nicht mehr gesehen habe, betonte Guterres.

Aufgabe des UNO-Gremiums ist es, darüber zu wachen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Die 47 Mitglieder können jedoch lediglich Resolutionen verabschieden. Sie haben keine Sanktionsmöglichkeiten. Die Länder werden von der UNO-Vollversammlung für jeweils drei Jahre in den Rat gewählt. Deutschland ist derzeit nicht vertreten, dafür aber beispielsweise China und Kuba.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.