Klimakatastrophe

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres beim Pazifischen Inselforum in Tonga (IMAGO / AAP / IMAGO / BEN MCKAY)

In Teilen der Region sei der Meeresspiegel in den vergangenen 30 Jahren fast doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Zudem habe sich das Wasser dreimal so schnell erwärmt, erklärte Guterres unter Bezugnahme auf einen neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie. Die Häufigkeit und Heftigkeit von Stürmen steige. Dadurch wachse die Wahrscheinlichkeit von Überflutungen. Die pazifischen Inseln seien in großer Gefahr, betonte der UNO-Generalsekretär. Sie lägen im Schnitt nur zwei Meter über dem Meeresspiegel, und die Hälfte der Infrastruktur befinde sich innerhalb von 500 Metern von der Küste entfernt.

Klimawandel und Sicherheit sind die dominierenden Themen bei dem einwöchigen Treffen der 18 Mitglieder des Forums.

