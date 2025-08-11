Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Archivbild) (dpa / Michael Kappeler)

Ein Sprecher erklärte in New York, Guterres verlange eine unabhängige und unparteiische Untersuchung. Seit Kriegsbeginn seien mindestens 242 Journalisten getötet worden. Journalisten und Mitarbeiter von Medien müssten respektiert und geschützt werden. Sie müssten ihrer Arbeit frei und unbehelligt nachgehen können, betonte der UNO-Sprecher.

Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen wurden bei dem gezielten israelischen Luftangriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza am Sonntag Abend sechs Medienvertreter getötet, fünf von ihnen vom arabischen Fernsehsender Al-Dschasira. Einer von ihnen war Anas al-Scharif. Das israelische Militär bestätigte seine Tötung und behauptete, er habe eine Terrorzelle der Hamas angeführt.

Das israelische Vorgehen wurde international kritisiert. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte Aufklärung. Israel müsse darlegen, warum der Schutzstatus der Journalisten aufgehoben worden sei.

