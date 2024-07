Naher Osten

UN-Generalsekretär Guterres (Craig Ruttle / AP / dpa / Craig Ruttle)

Der Weltsicherheitsrat in New York kommt angesichts einer möglichen Ausweitung des Krieges am Abend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Der Iran und die Terrororganisation Hamas machen Israel für die Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran verantwortlich und kündigten Vergeltung an. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte am Abend in einer Fernsehansprache, man habe den Stellvertretern des Iran vernichtende Schläge versetzt. Wer Israel angreife, zahle einen hohen Preis. Sein Land sei auf alle Eventualitäten eingestellt.

Offiziell bekannt hat sich Israel nur zu dem Angriff auf einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen wurde der Leichnam des Mannes inzwischen aus den Trümmern eines Gebäudes geborgen.

