Naher Osten

Zurückhaltung allein reiche nicht mehr aus, ließ er über einen Sprecher mitteilen. Mit den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten befasst sich derzeit auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York bei einer Dringlichkeitssitzung.

Unter anderem der Iran macht Israel für die Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran verantwortlich. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte am Abend in einer Fernsehansprache, man habe den Stellvertretern des Iran vernichtende Schläge versetzt. Wer Israel angreife, zahle einen hohen Preis.

Offiziell bekannt hat sich Israel aber lediglich zu dem Angriff auf einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen wurde sein Leichnam inzwischen aus den Trümmern eines Gebäudes geborgen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz bestätigte den Tod des Mannes.

Bundesaußenministerin Baerbock rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Es gehe jetzt vor allem darum, zu verhindern, dass eine ganze Region ins Chaos stürze.

