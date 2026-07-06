Künstliche Intelligenz

UNO-Generalsekretär Guterres bei der internationalen KI-Konferenz in Genf (picture alliance / MAXPPP / Jean Marc Ferré)

Angesichts des rasanten Wachstums bei Einsatzbereichen und Leistungsfähigkeit von KI sei eine Regulierung unerlässlich, sagte er zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Genf. Im Vorfeld des zweitägigen Treffens hatte ein unabhängiges Expertenteam in einer Studie darauf hingewiesen, dass sich die Leistungsfähigkeit von KI-Modellen alle vier bis sieben Monate verdoppeln könne. Weil die Systeme jedoch zunehmend autonom agierten, steige das Risiko des Kontrollverlusts, da es den meisten Staaten an Ressourcen fehle, die Systeme auf eventuelle Risiken hin zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.