Zum Tod des deutschen Wissenschaftlers

Jürgen Habermas starb im Alter von 96 Jahren (Archivbild). (picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo / Simon, Johannes)

Kein Philosoph habe sein politisches Denken so sehr geprägt wie Habermas, teilte er in New York mit. Habermas sei ein "Gigant der Philosophie" gewesen und ein "wahrer öffentlicher Intellektueller". Habermas’ Beiträge hätten das Verständnis von Wesen und Wert demokratischer Gesellschaften maßgeblich geformt, führte der UNO-Generalsekretär aus. Sein tiefes Beileid gelte nicht nur der Familie, sondern allen, die von seiner moralischen Klarheit inspiriert worden seien, betonte Guterres.

Habermas war am Samstag im Alter von 96 Jahren im süddeutschen Starnberg gestorben. Er zählte zu den wichtigsten Denkern der Gegenwart. Die deutsche Staatsspitze und zahlreiche Vertreter von Gesellschaft und Wissenschaft hatten Habermas’ Schaffen am Wochenende gewürdigt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.