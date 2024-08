Naher Osten

UNO-Generalsekretär Guterres: "Es ist unmöglich, eine Polio-Impfkampagne durchzuführen, während überall Krieg tobt." (Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / dpa / Gian Ehrenzeller)

Diese sei notwendig um wie geplant in den kommenden Wochen Massenimpfungen gegen die Kinderlähmung durchführen zu können, sagte er in New York. Ärzte und Helfer müssten zudem Zugang erhalten.

Nach der Entdeckung von Polio-Viren in Abwasserproben aus dem Gazastreifen hatten die Vereinten Nationen eine Impfkampagne angekündigt. Geplant ist, dass mehr als 640.000 Kinder jeweils zwei Impfdosen erhalten. Polio ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Kleinkindern Lähmungen hervorrufen und zum Tod führen kann.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.