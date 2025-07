Gegen US-Widerstand

Frauen haben in Afghanistan so gut wie keine Rechte mehr. (Ebrahim Noroozi/AP/dpa)

Die Generalversammlung verabschiedete in New York eine entsprechende Resolution, in der die islamistischen Taliban aufgerufen werden, die systematische Unterdrückung und Ausgrenzung der weiblichen Bevölkerung zu beenden. In der Abstimmung gab es 116 Ja-Stimmen. Die USA und Israel stimmten dagegen, 12 Staaten enthielten sich, darunter Russland, China, Indien und Iran. Die USA kritisierten vor allem die Forderung an die Staatengemeinschaft, das afghanische Volk auch finanziell zu unterstützen. US-Vertreter Shrier stellte klar, dass man lange genug mit den Taliban geredet habe, ohne sichtbare Ergebnisse, und diese nicht mehr unterstützen werde. Vergangene Woche hatte Russland als erstes Land die Regierung der Taliban offiziell anerkannt. Seit ihrer Rückkehr an die Macht in Afghanistan im Jahr 2021 haben die Islamisten Frauen und Mädchen fast alle Rechte genommen. Unter anderem wurden ihnen der Zugang zu öffentlichen Plätzen der Schulbesuch über die sechste Klasse hinaus verboten.

