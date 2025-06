Das Hauptziel der UNO: Frieden auf der Welt. Dafür steht auch die "Non Violence"-Skulptur vor dem Hauptsitz in New York. (www.imago-images.de)

Die Gründungsurkunde wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco von zunächst 50 Ländern unterschrieben. Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag und bindet als solcher alle Mitgliedstaaten. In ihr sind unter anderem Frieden, Menschenrechte und die territoriale Unversehrtheit aller Staaten festgeschrieben. Heute gehören der UNO 193 Staaten an.

"Vor der Geißel des Krieges bewahren"

Als ein übergeordnetes Ziel wurde damals in der Charta festgehalten, "nachfolgende Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren". UNO-Generalsekretär Guterres meint: Dieses Ziel wurde erreicht. Er sagte anlässlich des Jubiläumsjahres: "Acht Jahrzehnte später kann man eine direkte Verbindung zwischen der Gründung der Vereinten Nationen und der Verhinderung eines dritten Weltkriegs ziehen." Doch Teile der Welt befinden sich seit Jahren im Krieg, nicht nur der Gazastreifen und die Ukraine, sondern auch der Sudan, der Ostkongo, Haiti und Myanmar - um nur einige zu nennen - und zuletzt auch der Iran und Israel.

Glaubwürdigkeitskrise

Viele Experten und Politiker sehen die UNO angesichts dieser Weltlage in einer Glaubwürdigkeitskrise. Der Politikanalyst Richard Gowan von der Denkfabrik "International Crisis Group" sagte dem Evangelischen Pressedienst, die UNO schaue bei vielen Konflikten nur zu. Viele Länder seien "frustriert" von der Handlungsunfähigkeit des UNO-Sicherheitsrats bei Kriegen wie jenen in der Ukraine und im Nahen Osten. Das liege vor allem an den konkurrierenden Interessen der fünf ständigen Mitglieder des Rates - den USA, Großbritannien, China, Frankreich und Russland -, die mit ihrem Vetorecht Entscheidungen blockierten.

Drastische Kürzungen durch USA

Hinzu kommt: Die UNO leidet unter finanziellen Problemen, seit die USA - der bislang größte Zahler - unter Präsident Trump ihre Beiträge für die Organisation drastisch gekürzt haben. Auch andere Mitgliedstaaten kürzten ihre Gelder für UNO-Organisationen und zwangen diese damit zum Personalabbau. Das UNO-Credo des Multilateralismus - also der Zusammenarbeit mehrerer Staaten zur Lösung von Konflikten - wird nicht nur von US-Präsident Donald Trump infrage gestellt. Im August wird das Ergebnis einer US-Überprüfung erwartet, die Trump für die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen angeordnet hat. Dann könnten der UNO noch tiefere Einschnitte drohen als die 20 Prozent Personalabbau, die Guterres bereits angekündigt hat.

Baerbock: "Ohne UNO-Regeln Anarchie und Chaos"

Ungeachtet aller Probleme halten viele die UNO für unersetzlich. Die designierte Präsidentin der UNO-Generalversammlung - die frühere Bundesaußenministerin Baerbock - sagte dem RBB: "Nichts ist besser ohne die UNO". Deren Kerngedanke sei, dass es Regeln gebe, an die sich alle hielten. Wenn es die Regeln der UNO nicht mehr gäbe, hätte man Anarchie und Chaos auf der Welt.

Weitgehende Einigkeit herrscht allerdings darüber, dass die Vereinten Nationen reformiert werden müssen. Baerbock findet, dass Teile des - so wörtlich - "Riesentankers" dysfunktional seien. Sie werde sich dafür einsetzen, die Organisation effizienter und zeitgemäßer zu machen. Das aktuelle System spiegele die Welt vor 80 Jahren wider. Und in der Tat hat sich seit der Gründung viel verändert: Es entstanden Unterorganisationen wie das Kinderhilfswerk Unicef, das Hochkommissariat für Menschenrechte, die Flüchtlingsorganisation. Das Organigramm der Vereinten Nationen gleicht einem mehrköpfigen Tintenfisch mit vielen Tentakeln.

"Pakt für die Zukunft"

Auch die UNO selbst hat ihren Reformbedarf längst realisiert: Der aufgeblähte Apparat soll schrumpfen, wenn es nach Guterres' "Pakt für die Zukunft" geht, den die Mitgliedsländer im vergangenen September abnickten. Unter anderem wird erwogen, UNO-Hilfsorganisationen mit ähnlichen Aufgaben zusammenzuführen. Ein wichtiger Reformschritt - darin sind sich viele einig - wäre zudem eine Erweiterung des UNO-Sicherheitsrats, der längst nicht mehr die Realitäten des 21. Jahrhunderts widerspiegelt. Afrika und Lateinamerika etwa könnten ständige Sitze bekommen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.