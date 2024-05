Nahost-Krieg

UNRWA-Chef Philippe Lazzarini (AP Photo/John Minchillo)

Dies teilte die Organisation im Online-Dienst X mit. Der Chef des Hilfswerks, Lazzarini, sprach von einer ungeheuerlichen Entwicklung. UNO-Personal sei ernsthaft in Gefahr gewesen. Er kündigte an, dass das Hauptquartier geschlossen bleiben werde, bis die Sicherheit wiederhergestellt sei.

Im Januar hatte Israel UNRWA vorgeworfen, dass mehrere seiner Mitarbeiter am Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Eine unabhängige Untersuchungskommission fand jedoch keine Belege für eine Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in Terrorismus.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.