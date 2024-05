Nahost-Krieg

UNRWA-Chef Philippe Lazzarini (AP Photo/John Minchillo)

Demnach hatte eine von bewaffneten Männern begleitete Menschenmenge außerhalb des Geländes "Brennt die Vereinten Nationen nieder" skandiert und mehrfach versucht, Feuer zu legen. Lazzarini sprach von einer ungeheuerlichen Entwicklung, da UNO-Personal in dem Gebäude ernsthaft in Gefahr gewesen sei.

Im Januar hatte Israel UNRWA vorgeworfen, dass mehrere seiner Mitarbeiter am Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Eine unabhängige Untersuchungskommission fand jedoch keine Belege für eine Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in Terrorismus.

